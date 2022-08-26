В Беларуси пограничники в автомобиле нашли похожий на взрывчатку предмет

В пункте пропуска «Брест» пограничники в ходе осмотра автомобиля с российским госномером нашли похожий на взрывчатку предмет.

В пятницу, 26 августа 2022 года, пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь заявила, что белорусские пограничники в автодорожном пункте пропуска «Брест» в ходе осмотра въезжающего на территорию страны из Польши автомобиля марки Kia с российскими регистрационными номерами обнаружили похожий на взрывное устройство предмет.

Отмечается, что в настоящее время транспортное средство, принадлежащее гражданину России, оцеплено, на месте работают компетентные органы. Подробности произошедшего устанавливаются.