В Беларуси пограничники в автомобиле нашли похожий на взрывчатку предмет
В пункте пропуска «Брест» пограничники в ходе осмотра автомобиля с российским госномером нашли похожий на взрывчатку предмет.
В пятницу, 26 августа 2022 года, пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь заявила, что белорусские пограничники в автодорожном пункте пропуска «Брест» в ходе осмотра въезжающего на территорию страны из Польши автомобиля марки Kia с российскими регистрационными номерами обнаружили похожий на взрывное устройство предмет.
Отмечается, что в настоящее время транспортное средство, принадлежащее гражданину России, оцеплено, на месте работают компетентные органы. Подробности произошедшего устанавливаются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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