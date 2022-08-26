Свадьба Прилучного и Брутян - одно из самых ярких событий 2022 года в отечественном шоу-бизнесе
Актёры Павел Прилучный и Зепюр Брутян отпразновали свою свадьбу с размахом. На торжестве в честь рождения знаменитой семьи присутствовали многие известные в России личности.
Церемония бракосочетания Павла Прилучного и Зепюр Брутян и дальнейшее празднование события - одно из самых ярких торжеств в среде знаменитостей в 2022 году.
Впечатляет состав гостей мероприятия, среди которых одни звёзды. С знаменательным событием молодожёнов пришли поздравить актеры Илья Глинников, Игорь Жижикин, Алексей Чадов, исполнители Мот и Стас Михайлов.
Исполнители пели для молодых и гостей праздника. Видео их выступлений можно найти в сети.
Роскошный торт в несколько ярусов, украшенный нежным декором с цветочной композицией смогли попробовать присутствующие на свадьбе актёров.
Интересная развлекательная программа не дала гостям мероприятия скучать. Новоиспечённая супруга Прилучного исполнила для присутствующих армянский танец в окружении родственниц.
Зепюр также поразила танцем со своим отцом.
По оценкам экспертов, с бракосочетанием отечественных знаменитостей может "потягаться" только свадьба Бена Аффлека и Дженнифер Лопес.
Было на празднике место и безудержному веселью с танцами. В это время Прилучный сорвал с невесты юбку, под которой у Брутян были брюки.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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