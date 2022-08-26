В Берлине проходят судебные процессы над неонацистами

После серии правоэкстремистских преступлений с понедельника в Берлине предстанут перед судом несколько неонацистов.

По данным полиции, так называемая «серия терактов в Нойкельне» включает более 70 преступлений, совершенных в период с июня 2016 года по март 2019 года. В столице Германии это дело стало политическим вопросом. Потому что следователи долго не могли прояснить ситуацию. Они действительно установили преступников, однако никаких оснований для предъявления обвинения не было.

С понедельника два предполагаемых главаря радикальных группировок, неонацисты Себастьян Т. и Тило П., должны будут ответить в суде. Столичная прокуратура может признать это успехом . Но вопросы о работе следователей никуда не денутся. Потому что исследования WELT и RBB показывают, что следователи могли бы предоставить доказательства вины уже более трех лет назад.

Уголовный процесс, который начинается в понедельник, касается лишь сравнительно небольшого числа действий, которые можно отнести к серии терактов в Нойкёльне. Прокуратура обвиняет неонацистов Себастьяна Т. (бывший отряд НДПГ) и Тило П. (бывший член АдГ) в поджоге автомобиля левого политика Кочака и других случаев. Себастьян Т. также обвиняется в граффити, задокументированном на полицейском видео, с оскорбительной надписью на нем.