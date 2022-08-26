Daily Mail: британцы обнищают из-за «сногсшибательного» роста цен на ЖКУ
В Великобритании ожидают рост топливной бедности среди британцев из-за повышения стоимости ЖКУ на 80%.
26 августа британская газета-таблоид Daily Mail сделала прогноз касательно резкого увеличения потолка цен на энергоносители государственным регулятором Ofgem, которое было вызвано энергетическим кризисом после введения санкций в отношении России.
Обозреватели таблоида убеждены, что с наступлением отопительного сезона четверть британцев не смогут оплатить счёта, так как предельная стоимость жилищно-коммунальных услуг для среднего домохозяйства будет составлять 3549 фунтов стерлингов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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