Daily Mail: британцы обнищают из-за «сногсшибательного» роста цен на ЖКУ

В Великобритании ожидают рост топливной бедности среди британцев из-за повышения стоимости ЖКУ на 80%.

26 августа британская газета-таблоид Daily Mail сделала прогноз касательно резкого увеличения потолка цен на энергоносители государственным регулятором Ofgem, которое было вызвано энергетическим кризисом после введения санкций в отношении России.

Обозреватели таблоида убеждены, что с наступлением отопительного сезона четверть британцев не смогут оплатить счёта, так как предельная стоимость жилищно-коммунальных услуг для среднего домохозяйства будет составлять 3549 фунтов стерлингов.