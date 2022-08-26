Галкин прервал выступление в Лондоне из-за криков зрительницы

Очевидцы сообщают, что из-за нечеловеческих воплей шоумен даже едва не выронил из рук смартфон.

Многие выступления юмориста в Европе сопровождаются скандалами. Недавно в Латвии на его концерте произошла потасовка, в Израиле в комика бросили яблоком, а в Турции зрители жаловались, что при большой жаре им не позволили прийти на выступление звезды с водой.

А теперь Максим Галкин, сбежавший из России после начала спецоперации на Украине, во время выступления в Лондоне вынужден был прервать запись концерта.

Причиной послужил нечеловеческий вопль одной из фанаток. Предположительно, поклонница пыталась прорваться на сцену, сообщает Рамблер.

Шоумен от неожиданности едва не выронил смартфон.

Но, обрабатывая ролик с этого выступления, решил схитрить. Часть записи, идущая после инцидента, реально была снята до него.