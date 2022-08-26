Немецкие политики призывают к мирным переговорам с Россией

Группа политиков из СДПГ настаивает на дипломатическом решении, чтобы быстро положить конец войне в Украине.

«Нам нужно скорейшее прекращение огня как отправная точка для всеобъемлющих мирных переговоров», — пишут они в обращении под названием «Оружие должно быть бесшумным!».

Авторы призывают к новой попытке «глобальной политики разрядки».

«Кардинальное улучшение отношений с Москвой возможно только в эпоху после нынешнего правителя Владимира Путина. Однако пока необходимо найти модус вивенди с российским правительством, основанный на признании неугодных реалий, что исключает дальнейшую эскалацию войны», - считают авторы обращения.