Немецкие политики призывают к мирным переговорам с Россией

Группа политиков из СДПГ настаивает на дипломатическом решении, чтобы быстро положить конец войне в Украине.

«Нам нужно скорейшее прекращение огня как отправная точка для всеобъемлющих мирных переговоров», — пишут они в обращении под названием «Оружие должно быть бесшумным!».

Авторы призывают к новой попытке «глобальной политики разрядки».

«Кардинальное улучшение отношений с Москвой возможно только в эпоху после нынешнего правителя Владимира Путина. Однако пока необходимо найти модус вивенди с российским правительством, основанный на признании неугодных реалий, что исключает дальнейшую эскалацию войны», - считают авторы обращения.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 