Немецкие политики призывают к мирным переговорам с Россией
Группа политиков из СДПГ настаивает на дипломатическом решении, чтобы быстро положить конец войне в Украине.
«Нам нужно скорейшее прекращение огня как отправная точка для всеобъемлющих мирных переговоров», — пишут они в обращении под названием «Оружие должно быть бесшумным!».
Авторы призывают к новой попытке «глобальной политики разрядки».
«Кардинальное улучшение отношений с Москвой возможно только в эпоху после нынешнего правителя Владимира Путина. Однако пока необходимо найти модус вивенди с российским правительством, основанный на признании неугодных реалий, что исключает дальнейшую эскалацию войны», - считают авторы обращения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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