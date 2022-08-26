В Курске ФСБ России арестовала агента разведки Украины
В Курске ФСБ задержали агента украинской разведки, собиравшего сведения о военных объектах на территории области.
В своём пресс-релизе ФСБ России сообщила об аресте агента разведки Украины, собиравшего сведения о военных объектах.
"В Курске задержан житель города, собиравший сведения о военных объектах для Главного управления разведки МО Украины" - говорится в сообщении.
Свою вину задержанный подтвердил полностью. В ходе ареста были изъята специальная аппаратура и инструкции по проведению диверсий и партизанской войне.
Опубликовано: Максим Алексеев
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