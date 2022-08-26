В Курске ФСБ России арестовала агента разведки Украины

В Курске ФСБ задержали агента украинской разведки, собиравшего сведения о военных объектах на территории области.

В своём пресс-релизе ФСБ России сообщила об аресте агента разведки Украины, собиравшего сведения о военных объектах.

"В Курске задержан житель города, собиравший сведения о военных объектах для Главного управления разведки МО Украины" - говорится в сообщении.

Свою вину задержанный подтвердил полностью. В ходе ареста были изъята специальная аппаратура и инструкции по проведению диверсий и партизанской войне.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 