Премьер-министр России заявил об усилении санкционного давления Запада
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об усилении санкционного давления на Россию со стороны западных стран.
В ходе проведения межправительственного заседания ЕАЭС премьер-министр России заявил, что страны Запада продолжают усиливать давление на Россию и Беларусь даже несмотря на негативные последствия для собственной экономики.
"Коллективный Запад усиливает экономическое давление на Россию и Беларусь, несмотря на то, что негативную отдачу от таких действий они уже почувствовали" - заявил чиновник.
Михаил Мишустин подчеркнул, что Евразийский экономический союз доказал свою эффективность. В первом квартале рост ВВП стран-участниц увеличился на 3,5%.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко
Лукашенко заявил о переоснащении самолётов под возможность несения ядерного оружия
Украинский депутат Гончаренко угрожает Лукашенко линчеванием
В Рязанской области удалось остановить распространение лесного пожара
Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ