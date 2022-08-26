Премьер-министр России заявил об усилении санкционного давления Запада

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об усилении санкционного давления на Россию со стороны западных стран.

В ходе проведения межправительственного заседания ЕАЭС премьер-министр России заявил, что страны Запада продолжают усиливать давление на Россию и Беларусь даже несмотря на негативные последствия для собственной экономики.

"Коллективный Запад усиливает экономическое давление на Россию и Беларусь, несмотря на то, что негативную отдачу от таких действий они уже почувствовали" - заявил чиновник.

Михаил Мишустин подчеркнул, что Евразийский экономический союз доказал свою эффективность. В первом квартале рост ВВП стран-участниц увеличился на 3,5%.