Агенты ФСБ задержали украинского разведчика в Курске

Пресс-служба ФСБ сообщает о задержании в Курске шпиона из Украины, работавшего при ГУР Минобороны страны.

26 августа центр ФСБ по связям с общественностью опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что агенты Федеральной службы безопасности задержали украинского шпиона на территории Курска.

По данным ФСБ, задержанный являлся непосредственным сотрудником Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины и вёл слежку за объектами Минобороны РФ.

Позднее задержанный намеревался передать ВСУ разведданные о российских военных объектах с целью нанесения ущерба им и личному составу российских войск.