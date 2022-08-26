Агенты ФСБ задержали украинского разведчика в Курске
Пресс-служба ФСБ сообщает о задержании в Курске шпиона из Украины, работавшего при ГУР Минобороны страны.
26 августа центр ФСБ по связям с общественностью опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что агенты Федеральной службы безопасности задержали украинского шпиона на территории Курска.
По данным ФСБ, задержанный являлся непосредственным сотрудником Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины и вёл слежку за объектами Минобороны РФ.
Позднее задержанный намеревался передать ВСУ разведданные о российских военных объектах с целью нанесения ущерба им и личному составу российских войск.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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