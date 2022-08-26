На границе Беларуси и Польши найдена заминированная машина с госномерами РФ
Сотрудники белорусской погранслужбы остановили российскую машину, обнаружив на ней взрывное устройство.
Пресс-служба Пограничного комитета Республики Беларусь сообщает, что в районе Бреста на польской границе была остановлена подозрительная машина с российскими госномерами, которую решили тщательнее досмотреть.
На днище автомобиля в районе водительского места сотрудники погранслужбы Беларуси обнаружили предмет размерами 5х9 сантиметров с торчащими из него проводами.
Найденное устройство может является СВУ, ввиду чего машину оцепили, вызвав к ней сапёров, а движение через пункт пограничного пропуска было приостановлено.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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