На границе Беларуси и Польши найдена заминированная машина с госномерами РФ

Сотрудники белорусской погранслужбы остановили российскую машину, обнаружив на ней взрывное устройство.

Пресс-служба Пограничного комитета Республики Беларусь сообщает, что в районе Бреста на польской границе была остановлена подозрительная машина с российскими госномерами, которую решили тщательнее досмотреть.

На днище автомобиля в районе водительского места сотрудники погранслужбы Беларуси обнаружили предмет размерами 5х9 сантиметров с торчащими из него проводами.

Найденное устройство может является СВУ, ввиду чего машину оцепили, вызвав к ней сапёров, а движение через пункт пограничного пропуска было приостановлено.