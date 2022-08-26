FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины

Издание Foreign Affairs утверждает, что Папа Римский Франциск согласен с официальной позицией России о причастности НАТО к украинскому конфликту.

26 августа газета Foreign Affairs опубликовала статью, согласно которой Папа Римский Франциск утверждает о внешней спровоцированности конфликта внутри украинского государства.

По мнению Папы Франциска, правительство России право в том, что страны Североатлантического альянса целенаправленно накачивали Украину оружием, провоцируя Москву.

Глава католической церкви уверен, что сейчас НАТО во главе с Соединёнными Штатами ведут опосредованную войну против России на территории Украины.