FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины

Издание Foreign Affairs утверждает, что Папа Римский Франциск согласен с официальной позицией России о причастности НАТО к украинскому конфликту.

26 августа газета Foreign Affairs опубликовала статью, согласно которой Папа Римский Франциск утверждает о внешней спровоцированности конфликта внутри украинского государства.

По мнению Папы Франциска, правительство России право в том, что страны Североатлантического альянса целенаправленно накачивали Украину оружием, провоцируя Москву.

Глава католической церкви уверен, что сейчас НАТО во главе с Соединёнными Штатами ведут опосредованную войну против России на территории Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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