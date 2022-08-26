В МИД РФ прокомментировали призывы президента Латвии изолировать нелояльных русских

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала призывы президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных русских неприемлемыми.

В пятницу, 26 августа официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление президента Латвии Эгилса Левитса изолировать часть местного русского сообщества, которые проявляют нелояльность к латвийскому государству.

Захарова заявила, что подобные призывы нарушают нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы и являются непозволительными для страны, которая является участницей Европейского союза, основывающегося на демократических ценностях к которым относятся плюрализм мнений, а также полное исключение любых форм дискриминаций в обществе.