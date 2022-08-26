Лесные пожары в Австралии разрушили озоновый слой над Антарктидой

Согласно работе, опубликованной в пятницу, 26 августа, разрушительные лесные пожары, обрушившиеся на Австралию в 2019 и 2020 годах, оказали значительное влияние на дыру в озоновом слое.

Это исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports , связанном с группой Nature, устанавливает связь между выбросами от лесных пожаров и дырой в озоновом слое над Антарктидой.

По данным исследователей из университетов Эксетера и Манчестера (Великобритания), «миллионы тонн дыма и газа (...) были введены в верхнюю тропосферу и нижнюю стратосферу».

Согласно их работе, скопление частиц дыма привело к тому, что нижняя стратосфера нагрелась до уровней, невиданных со времен извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году. Из-за этого пожары расширили дыру в озоновом слое, которая появляется каждую весну над Антарктидой и достигла рекордных уровней в 2020 году.

Пожары, охватившие 5,8 миллиона гектаров в восточной Австралии с конца 2019 по начало 2020 года, были настолько интенсивными, что породили десятки пирокумуло-дождевых облаков, созданных шлейфами дыма. Пирокучево-дождевые облака, которые американское космическое агентство НАСА называет «огнедышащими облачными драконами», настолько сильны, что могут влиять на местную погоду, вызывая огненные торнадо и грозы.