The Hill: Запад может дать Украине новое оружие, но не новых солдат
Издание The Hill утверждает, что состояние личного состава украинской армии станет причиной поражения Украины в российской спецоперации.
26 августа глава Центра разведки имени Майка Роджерса Джошуа Хумински дал интервью газете The Hill, где сообщил, что ключевой сложностью Украины для достижения победы над Россией является моральное и физическое состояние личного состава ВСУ.
По мнению Хумински, спустя шесть месяцев российской спецоперации украинские солдаты измотаны и подавлены, а большинство бригад вооружённых сил Украины не могут быть полностью укомплектованы.
Джошуа Хумински утверждает, что западные страны могут бесконечно поставлять Киеву новое оружие и боеприпасы к нему, однако НАТО и США не могут дать Украине новых бойцов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
American Thinker: Конгресс США обвинил Джо Байдена в провале стратегии национальной безопасности
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
Основатель Unlimited Health Institute назвал тайные признаки обезвоживания
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко