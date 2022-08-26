Издание The Hill утверждает, что состояние личного состава украинской армии станет причиной поражения Украины в российской спецоперации.

26 августа глава Центра разведки имени Майка Роджерса Джошуа Хумински дал интервью газете The Hill, где сообщил, что ключевой сложностью Украины для достижения победы над Россией является моральное и физическое состояние личного состава ВСУ.

По мнению Хумински, спустя шесть месяцев российской спецоперации украинские солдаты измотаны и подавлены, а большинство бригад вооружённых сил Украины не могут быть полностью укомплектованы.

Джошуа Хумински утверждает, что западные страны могут бесконечно поставлять Киеву новое оружие и боеприпасы к нему, однако НАТО и США не могут дать Украине новых бойцов.