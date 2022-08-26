На границе Беларуси и Польши обнаружили похожий на взрывное устройство предмет
Госпогранкомитет РБ сообщил, что в автомобиле на границе Беларуси и Польши обнаружили предмет, похожий на взрывчатку.
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщил, что на пункте пропуска белорусско-польской границы в автомобиле был обнаружено предположительно взрывное устройство. Работают сапёры.
"В ходе планового досмотра транспортного средства, на его днище, был обнаружен предмет с проводами размером 5х9 см" - говорится в сообщении.
В погранкомитете уточнили, что водитель автомобиля Kia, гражданин России, въехал на территорию Республики Беларусь из Польши.
Опубликовано: Максим Алексеев
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