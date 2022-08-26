Baykar исключил возможность поставок беспилотников в Россию

Турецкая компания Baykar заявила о невозможности поставок беспилотников в Россию из-за многолетней дружбы с Украиной.

26 августа руководитель турецкой авиастроительной компания Baykar Халук Байрактар в своём интервью для BBC заявил, что «ничто не затмит сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена», тем самым исключив возможность поставок своих БПЛА в Россию.

Байрактар утверждает, что «полностью полностью на стороне Украины», а также отмечает факт того, что для всего руководства компании материальные блага не являются приоритетом, поэтому Baykar будет и дальше снабжать ВСУ беспилотными летательными аппаратами ради сохранения многолетней дружбы с украинской стороной.