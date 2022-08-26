В администрации Энергодара опровергли слухи об отключении ЗАЭС от украинской сети
Глава Энергодара заявил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Никаких сбоев нет.
Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что Запорожская атомная станция функционирует в штатном режиме. Сбои в её работе своевременно устранены.
Перебои в работе атомной станции произошли по причине очередных обстрелов со стороны ВСУ. В результате попадания снаряда произошло короткое замыкание, что привело к срабатыванию системы обеспечения безопасности станции и два энергоблока оказались отключёнными от сети.
Александр Волга подчеркнул, что работоспособность станции была восстановлена через несколько часов, энергоснабжение потребителей в Украине продолжается так, "как это было всегда".
Опубликовано: Максим Алексеев
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