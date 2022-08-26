Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер занимается спортом, поскольку надеется стать бессмертным

Джаред Кушнер, зять бывшего президента Дональда Трампа, заявил во время прямой трансляции на этой неделе, что он будет держать себя в форме на тот случай, если медицинская наука позволит ему жить вечно.

Во время трансляции Кушнер сказал, что он сделал приоритетом занятия спортом после ухода из Белого дома, где он работал старшим советником Трампа.

По его мнению, достижения науки могут позволить людям жить вечно, а нынешнее поколение будет последним смертным.

По этой причине он призывает сохранять хорошую физическую форму и придерживается этой рекомендации сам.

Источник, близкий к Кушнеру, сказал The Daily Beast, что комментарий был «шуткой», несмотря на то, что его тон звучал довольно искренне.

Кушнер занимается продвижением свою новую книгу «Во все тяжкие», мемуары о его пребывании в Белом доме.

Во время ряда выступлений в СМИ на этой неделе он защищал своего тестя в связи с рейдом ФБР в Мар-а-Лаго.

Он сказал Fox News, что, хотя у Трампа был «особый» способ правления, бывший президент, вероятно, сделал то, что он считал уместным, с конфиденциальными правительственными документами, которые впоследствии нашли в его резиденции во Флориде.