Audi войдет в дисциплину Формулы-1 в 2026 году с зелеными двигателями

Немецкий производитель дебютирует в Формуле-1 в 2026 году в качестве производителя двигателей, заявил гендиректор Маркус Дюсманн в пятницу в кулуарах Гран-при Бельгии.

Audi разработает свой гибридный двигатель в Небур-сюр-ле-Дунай в Баварии и наладит партнерские отношения с командой Формулы-1. Это партнерство, о котором должно быть объявлено к концу года, может быть заключено, по сообщениям специализированной прессы, с Sauber, которая в настоящее время участвует в гонках под названием Alfa Romeo и сотрудничает с Ferrari.

Заявление было сделано через десять дней после того, как Всемирный совет по автоспорту FIA утвердил новые правила двигателей для автомобилей Формулы-1 на 2026 год.

«С новыми правилами пришло время для нас принять участие», — сказал генеральный директор Audi Маркус Дюсманн на встрече в Бельгии со Стефано Доменикали, генеральным директором Формулы-1, промоутером чемпионата мира, и Мохаммедом Бен Сулайем, президентом Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Формула-1 и Audi преследуют четкие цели в области устойчивого развития», — добавил он.

Эти новые технические правила, которые будут применяться с 2026 года, стали обязательным условием для немецкого бренда при его первом появлении в Ф1.

Audi, как и вся группа Volkswagen, занимающаяся обширным переходом на электромобили, надеется воспользоваться преимуществами Формулы-1, интерес к которой в последние годы резко возрос, чтобы продемонстрировать свои «зеленые» технологии и амбиции.

Еще неизвестно, какая команда будет на его стороне. Если McLaren, Aston Martin или Williams упоминались в контексте поглощения или партнерства, то швейцарская структура Sauber, в настоящее время известная как Alfa Romeo, по имени ее титульного спонсора, под которым она участвует в гонках F1, кажется наиболее вероятным альянсом.