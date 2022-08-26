В МИД России обвинили Латвию в нарушении гуманитарных норм за призывы изолировать нелояльных граждан
Мария Захарова обвинила руководство Латвии в нарушении всех общепринятых морально-этических и гуманитарных норм.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента Латвии Эгилса Левитса, призывающего изолировать нелояльных русских, в нарушении этических и моральных норм.
Глава Латвии в эфире национального радио высказался о необходимости изолировать представителей русского сообщества страны, которые не согласны с проводимой политикой официальных властей.
"Подобные высказывания главы государства, одного из членов ЕС, декларирующего демократически ценности, недопустимы и нарушают все возможные моральные и этические нормы", — заявила Захарова.
Представитель МИД выразила надежду, что международные правозащитные организации дадут подобным высказываниям объективную оценку.
Опубликовано: Максим Алексеев
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