В МИД России обвинили Латвию в нарушении гуманитарных норм за призывы изолировать нелояльных граждан

Мария Захарова обвинила руководство Латвии в нарушении всех общепринятых морально-этических и гуманитарных норм.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента Латвии Эгилса Левитса, призывающего изолировать нелояльных русских, в нарушении этических и моральных норм.

Глава Латвии в эфире национального радио высказался о необходимости изолировать представителей русского сообщества страны, которые не согласны с проводимой политикой официальных властей.

"Подобные высказывания главы государства, одного из членов ЕС, декларирующего демократически ценности, недопустимы и нарушают все возможные моральные и этические нормы", — заявила Захарова.

Представитель МИД выразила надежду, что международные правозащитные организации дадут подобным высказываниям объективную оценку.