Дженнифер Лопес отказывается работать с Девами
Звезда Голливуда удивила публику предубеждением против этого знака зодиака, поклонники связали это с последствиями ее отношений с бывшим мужем.
53-летняя актриса и певица Джей Ло не хочет работать с людьми, которые родились под знаком Девы.
Как сообщает Космополитен, об этом рассказала американская певица и танцовщица Хизер Моррис. Например, от нее стало известно, как Лопес подбирала себе новых танцоров.
Девушки и юноши сдавали "экзамен" по танцу день - такие кастинги, как правило, длятся с 10 утра до 6 вечера. К концу дня Дженнифер всем сказала "спасибо". И спросила: "Есть ли в этой комнате Девы?".
Те, кто подтвердил это, подняв руки, кастинг не прошли. Отмечается, что экс-муж звезды Марк Энтони также Дева по знаку зодиака. Поклонники в Сети считают, что нелюбовь Джей к этому знаку - реакция на бывшего.
Сейчас Дженнифер Лопес наслаждается жизнью со своим новым мужем - Беном Аффлеком.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко
Лукашенко заявил о переоснащении самолётов под возможность несения ядерного оружия
Украинский депутат Гончаренко угрожает Лукашенко линчеванием
В Рязанской области удалось остановить распространение лесного пожара
Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ