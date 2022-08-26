Дженнифер Лопес отказывается работать с Девами

Звезда Голливуда удивила публику предубеждением против этого знака зодиака, поклонники связали это с последствиями ее отношений с бывшим мужем.

53-летняя актриса и певица Джей Ло не хочет работать с людьми, которые родились под знаком Девы.

Как сообщает Космополитен, об этом рассказала американская певица и танцовщица Хизер Моррис. Например, от нее стало известно, как Лопес подбирала себе новых танцоров.

Девушки и юноши сдавали "экзамен" по танцу день - такие кастинги, как правило, длятся с 10 утра до 6 вечера. К концу дня Дженнифер всем сказала "спасибо". И спросила: "Есть ли в этой комнате Девы?".

Те, кто подтвердил это, подняв руки, кастинг не прошли. Отмечается, что экс-муж звезды Марк Энтони также Дева по знаку зодиака. Поклонники в Сети считают, что нелюбовь Джей к этому знаку - реакция на бывшего.

Сейчас Дженнифер Лопес наслаждается жизнью со своим новым мужем - Беном Аффлеком.