На ПП «Брест» под днищем автомобиля россиянина нашли взрывное устройство
Пограничники нашли подозрительный предмет, прикрепленный под днищем автомобиля на российских номерах, который пытался пересечь белорусско-польскую границу.
Пограничный наряд досматривал автомобиль россиянина и нашел под днищем подозрительный предмет с идущими от него «проводами размером 5×9 см», сообщили в ГПК.
К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и саперно-пиротехническая группа батальона внутренних войск МВД Беларуси.
ГПК сообщает, что движение на пропускном пункте было временно перекрыто, там проводятся необходимые мероприятия.
Предварительно установлено, что обнаруженный предмет не является взрывным устройством.
Опубликовано: Тарас Медведев
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