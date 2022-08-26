На ПП «Брест» под днищем автомобиля россиянина нашли взрывное устройство

Пограничники нашли подозрительный предмет, прикрепленный под днищем автомобиля на российских номерах, который пытался пересечь белорусско-польскую границу.

Пограничный наряд досматривал автомобиль россиянина и нашел под днищем подозрительный предмет с идущими от него «проводами размером 5×9 см», сообщили в ГПК.

К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и саперно-пиротехническая группа батальона внутренних войск МВД Беларуси.

ГПК сообщает, что движение на пропускном пункте было временно перекрыто, там проводятся необходимые мероприятия.

Предварительно установлено, что обнаруженный предмет не является взрывным устройством.