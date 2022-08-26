В Рязанской области удалось остановить распространение лесного пожара
ВРИО губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что распространение лесных пожаров в регионе удалось остановить.
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что распространение лесных пожаров в регионе удалось остановить.
"Несмотря на неблагоприятную погоду, сегодня можно точно утверждать, что распространение пожаров удалось остановить", — заявил чиновник.
Малков подчеркнул, что пожары в Рязанской области произошли по естественным причинам.
Опубликовано: Максим Алексеев
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