В Рязанской области удалось остановить распространение лесного пожара

Покровский осыпал угрозами российских звёзд, поддержавших спецоперацию

Лидер известной группы "Ногу свело!" Максим Покровский, живущий в настоящее время в США, заявил в интервью украинским СМИ, что не даст покоя звёздам, поддержавшим спецоперацию, когда вернётся в РФ.

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