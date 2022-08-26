Лукашенко заявил о переоснащении самолётов под возможность несения ядерного оружия

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о завершении переоборудования белорусских военных самолётов под возможность несения ядерных ракет.

В пятницу, 26 августа 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время своего рабочего визита на «Минский механический завод имени С.И. Вавилова» заявил о завершении процесса переоборудования белорусских военных самолётов под ядерное оружие.

Лукашенко добавил, что данные меры позволят белорусской стороне дать адекватный ответ на возможные угрозы национальной безопасности со стороны коллективного Запада для поддержания мира на территории Беларуси.