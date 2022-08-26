Лукашенко: Самолеты ВВС Беларуси переоборудованы для переноса ядерного оружия
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о готовности ВВС страны нести ядерное оружие.
Белорусский президент заявил, что теперь самолеты ВВС Беларуси могут переносить ядерные заряды.
Как отметил Александр Лукашенко, о переоборудование самолетов военно-воздушных сил Беларуси он договорился с Владимиром Путиным во время встречи в Петербурге.
"Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты "Су" для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!", - заявил Лукашенко.
Теперь, по словам президента Республики Беларуси, самолеты Су-25 могут переносить ядерные заряды.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко
Покровский осыпал угрозами российских звёзд, поддержавших спецоперацию
Украинский депутат Гончаренко угрожает Лукашенко линчеванием
ВВС Эфиопии бомбили столицу повстанческого региона Тыграй
Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ