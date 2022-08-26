Лукашенко: Самолеты ВВС Беларуси переоборудованы для переноса ядерного оружия

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о готовности ВВС страны нести ядерное оружие.

Белорусский президент заявил, что теперь самолеты ВВС Беларуси могут переносить ядерные заряды.

Как отметил Александр Лукашенко, о переоборудование самолетов военно-воздушных сил Беларуси он договорился с Владимиром Путиным во время встречи в Петербурге.

"Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты "Су" для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!", - заявил Лукашенко.

Теперь, по словам президента Республики Беларуси, самолеты Су-25 могут переносить ядерные заряды.