Хабаров рассказал, как справился с тяжелейшей депрессией

Звезда картины "Казанова" Антон Хабаров поведал о том, как смог пережить тяжелейшую форму депрессии, когда даже не хотел жить.

Отечественный актер Антон Хабаров сообщил о своих психологических проблемах. Артисту удалось вырваться из замкнутого круга при помощи психолога.

Артист уверен, что нельзя стесняться визитов к специалисту, который оказывает помощь в решении проблем. Хабаров не сомневается, что каждому актеру жизненно необходим психолог.

Звезда экрана заявил: "Многие думают, что у нас идеальная семья. Она, конечно, идеальная, но не настолько. Мы обращаемся к психологу, когда заходим в тупик и сами не можем справиться. Да и вообще, я считаю, что всем актерам необходим психолог. У нас стрессовая работа, поэтому психику нужно держать в чистоте".

Актёр рассказал, что в его жизни были очень серьезные переживания. Детские травмы стали причиной тяжелейшей депрессии. На глазах у Антона умер дедушка, позднее бабушка лишилась рассудка, бредила.

Будущая знаменитость наблюдал боль близких ему людей, и позднее это переросло в сильную депрессию.

В интервью изданию "7 Дней" артист признался: "Это не просто депрессия, я вообще жить не хотел. Могу сказать, что я был на краю. Я очень долго себя вытягивал из этой ямы, медленно, тяжело было много слез".