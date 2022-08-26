Ольга Бузова ответила отказом на предложение Дмитрия Тарасова

Футболист недавно заявил, что готов помириться с поющей ведущей ради нового проекта.

Ольга Бузова не приняла предложение бывшего мужа Дмитрия Тарасова об участии в его новом проекте. Певица попросила спортсмена не пиариться за счет ее имени, сообщает СтарХит.

«Ты последние 6 лет так старался откреститься от меня и нашей любви, говорил, что я была ошибкой твоей жизни. Поливал меня грязью с момента расставания, взламывал телефоны, выкладывал личные фото и видео, платил за публикации, которые порочат мою честь", - напомнила звезда.

"Ты прав: ты не можешь держать на меня зла, ведь не я тебе изменяла, не я отбирала у тебя подаренную машину, не я забрала у тебя дом, куда вложено огромное количество любви, души и денег. Не я выгнала тебя из общей квартиры тогда, когда я после сложнейшей операции не могла ходить", — разоткровенничалась 36-летняя певица в личном блоге.

По слухам, футболист изменял Бузовой с нынешней женой Анастасией Костенко. Они упорно отрицают этот факт, утверждая, что сошлись, когда уже оба были свободны.

Дмитрий и Анастасия сегодня воспитывают троих детей: дочерей Милану и Еву, а также сына Алексея. В последнее время опять ходят слухи о неверности 35-летнего Тарасова, однако Костенко на это не обращает внимания.