Маликов высказался о гражданстве и недвижимости за границей
Отечественный певец Дмитрий Маликов в первый раз высказался по поводу наличия недвижимости за границе и своём гражданстве.
Исполнитель и композитор Дмитрий Маликов сообщил, что не владеет ни недвижимостью, ни счетами за границей, а также не является гражданином какого-либо зарубежного государства.
Артист уведомил, что в РФ ему все нравится, а счастья в чужой стране он искать не будет.
В интервью журналистам Маликов поведал, что это лето было насыщено успехами. Музыкант снял 2 клипа, записал и выпустил 2 инструментальных альбома, 1 песенный.
В бытовой жизни артиста также произошли перемены. Маликов с женой Еленой Изаксон закончили работу над новым домом. Старый особняк семейная чета продала, перебравшись в новое жилище.
Когда Дмитрия спросили, не за границей ли приобрел себе дом известный композитор.
Тот поспешил ответить: "В России, конечно! У меня за границей ничего нет: ни недвижимости, ни счетов, ни гражданств. Я люблю свою страну, мне здесь хорошо".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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