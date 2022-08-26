Маликов высказался о гражданстве и недвижимости за границей

Отечественный певец Дмитрий Маликов в первый раз высказался по поводу наличия недвижимости за границе и своём гражданстве.

Исполнитель и композитор Дмитрий Маликов сообщил, что не владеет ни недвижимостью, ни счетами за границей, а также не является гражданином какого-либо зарубежного государства.

Артист уведомил, что в РФ ему все нравится, а счастья в чужой стране он искать не будет.

В интервью журналистам Маликов поведал, что это лето было насыщено успехами. Музыкант снял 2 клипа, записал и выпустил 2 инструментальных альбома, 1 песенный.

В бытовой жизни артиста также произошли перемены. Маликов с женой Еленой Изаксон закончили работу над новым домом. Старый особняк семейная чета продала, перебравшись в новое жилище.

Когда Дмитрия спросили, не за границей ли приобрел себе дом известный композитор.

Тот поспешил ответить: "В России, конечно! У меня за границей ничего нет: ни недвижимости, ни счетов, ни гражданств. Я люблю свою страну, мне здесь хорошо".