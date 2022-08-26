Ученые из Кембриджа выяснили, какой кофе может вызвать рак пищевода
В ходе исследования было доказано, что у людей, генетически склонных к употреблению кофе, чаще развивается онкология.
Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Clinical Nutrition.
В ходе научного эксперимента было проведено сравнение генов 360 тысяч человек в связи с риском развития 22 видов рака за 11 лет.
Люди, генетически склонные к потреблению кофе, значительно чаще подвергались такому риску.
Ученые выяснили, что дело не в сорте или марке выпиваемого кофе, а в температуре напитка - чем он горячее, чем выше риск развития онкологии пищевода.
В принципе, любая излишне горячая жидкость способна повредить ткани пищевода, из-за чего возникает его воспаление, повреждаются гены и повышается риск возникновения злокачественных опухолей.
Поэтому медики рекомендуют пить умеренно горячие напитки, и делать это не слишком часто.
Опубликовано: Наталья Павлова
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