Медики назвали ряд продуктов, которые провоцируют развитие инсульта
Если потреблять их слишком часто, возникает риск износа сосудов головного мозга.
Это продукты с так называемыми быстрыми углеводами: хлебобулочные и кондитерские изделия, сладкая выпечка, хлеб, макароны.
Также медики рекомендуют потреблять морковь, свеклу и отварной картофель в небольших количествах.
Дело в том, что у всех перечисленных выше продуктов низкая питательная ценность, высокая калорийность, избыточное содержание жира, сахара и соли.
Они вызывают появление избыточного веса у людей, который наиболее часто и провоцирует возникновение инсульта.
Опубликовано: Наталья Павлова
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