Медики назвали ряд продуктов, которые провоцируют развитие инсульта

Если потреблять их слишком часто, возникает риск износа сосудов головного мозга.

Это продукты с так называемыми быстрыми углеводами: хлебобулочные и кондитерские изделия, сладкая выпечка, хлеб, макароны.

Также медики рекомендуют потреблять морковь, свеклу и отварной картофель в небольших количествах.

Дело в том, что у всех перечисленных выше продуктов низкая питательная ценность, высокая калорийность, избыточное содержание жира, сахара и соли.

Они вызывают появление избыточного веса у людей, который наиболее часто и провоцирует возникновение инсульта.