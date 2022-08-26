Медики назвали ряд продуктов, которые провоцируют развитие инсульта

Если потреблять их слишком часто, возникает риск износа сосудов головного мозга.

Это продукты с так называемыми быстрыми углеводами: хлебобулочные и кондитерские изделия, сладкая выпечка, хлеб, макароны.

Также медики рекомендуют потреблять морковь, свеклу и отварной картофель в небольших количествах.

Дело в том, что у всех перечисленных выше продуктов низкая питательная ценность, высокая калорийность, избыточное содержание жира, сахара и соли.

Они вызывают появление избыточного веса у людей, который наиболее часто и провоцирует возникновение инсульта.

Опубликовано: Наталья Павлова

 

 





 

 

 

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