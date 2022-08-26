В Японии объявили конкурс на лучшую мотивацию молодежи к выпивке

Если у старшего поколения страны спиртное и без этого в почете, то юноши и девушки все чаще выбирают ЗОЖ, однако власти это не нравится.

Необычный конкурс - совсем не шутка, а забота власти о пополнении бюджета за счет налоговых отчислений от продажи алкоголя.

Примечательно, что Япония - не страна трезвенников. Жители Японии выпивают с завидной регулярностью: по пятницам после службы в барах толпится немало мужчин в галстуках. Многие ходят целыми коллективами - вместе с боссом.

Мало того: в некоторых компаниях даже есть специальные люди (или некоторым сотрудникам это вменяют в обязанности), которые заняты тем, что подыскивают для коллег подходящие питейные заведения, бронируют там места и так далее.

Некоторые так веселятся, что потом не могут добраться до дома - падают прямо на улицах. К слову, для таких подгулявших граждан в стране открывают специальные отели.

Однако молодежь все чаще выступает за здоровый образ жизни, отказывается от посиделок с коллегами. И это движение набирает силу так, что власти обеспокоились недополучением налогов от продажи спиртного. И хотят, чтобы интерес к алкоголю у молодого поколения не падал.

А как это сделать - пусть подскажут участники конкурса. Как говорится - кто кого. Но пока официальная "ничья": по статистике, от спиртного в Японии воздерживается 50 процентов юношей и девушек в возрасте от 20-ти до 29-ти лет.