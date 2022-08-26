Муциниеце шокирована новостью о свадьбе экс-супруга Прилучного
Окружение утверждает, что весть о женитьбе бывшего шокировала известную актрису и экс-супругу актёра Павла Прилучного Агату Муциниеце.
Коллеги исполнителя главной роли в сериале "Мажор" Павла Прилучного поведали о том, как отреагировала на его свадьбу с Зепюр Брутян экс-супруга артиста, актриса Агата Муцениеце.
По словам близкого окружения актера, весть о женитьбе бывшего возлюбленного выбила Муцениеце из коллеи.
Сама артистка никаких официальных комментариев по поводу не делала
Коллеги не исключают факта, что отношения Прилучного и Брутян начались еще до развода актёра. Павел до свадьбы с Зепюр успел закрутить роман и со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Штамп в паспортах молодожёны поставили уже несколько месяцев назад, но свадьбу отпраздновали только в конце лета.
Сообщается, что Брутян намерена сменить фамилию.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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