Андрей Кончаловский и его истинное лицо

К Андрею Кончаловскому можно относиться по-разному. Кто-то признает его талант кинематографиста, кто-то считает мудрецом, а многие сомневаются в его моральных качествах.

Сам Кончаловский не скрывает своих мыслей. Его супруга Наталья Аринбасарова рассказывала, как Андрей возмущался, что его отец Михалков не пускает его жить за границу, называл его лжецом, приспособленцем, но при этом жил за его счет.

Самой Аринбасаровой было непросто с мужем. Когда их ребенок был еще грудным, у Кончаловского случился роман с француженкой.

От этих отношений даже родился ребенок, которого Кончаловский так и не признал. Француженка была нужна ему исключительно в корыстных целях – для выезда за границу.

Мечта Кончаловского сбылась – он попал сначала во Францию, а затем в США. Но жизнь там оказалась не сказочной, пришлось даже фарцевать.

В своей книге Кончаловский рассказал, как одна итальянка пустила его пожить на ее вилле, чтобы он кормил кошек. Деньги он потратил на себя, кошки оказались на улице, а вилла – грязной и неопрятной.

В итоге Кончаловский обосновался в Москве. Сегодня он позиционирует себя как патриота, получив доступ к денежному потоку в театре Дорониной.

Сейчас Кончаловский говорит, что любовь к России передалась ему от Никиты, называя его национальным героем.

А самого Кончаловского все чаще называют «голливудским лузером», и многие считают, что это определение подходит ему больше всего.