Новой Зеландии придется потратить сотни тысяч долларов на отправку подозреваемого убийстве в Китай
Отправка подозреваемого в убийстве в Китай, где он предстанет перед судом, может в конечном итоге обойтись новозеландским налогоплательщикам в миллионы долларов.
Чиновникам потребуется направить в Шанхай дополнительного дипломата для наблюдения за тем, как с ним будут обращаться.
При этом министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута уверен, что китайские власти не будут пытать подозреваемого или устраивать ему несправедливый суд из-за нежелательной огласки, которую это принесет коммунистическому режиму.
В апреле Верховный суд Новой Зеландии постановил, что Кён Юп Ким может быть экстрадирован в Китай.
Это является историческим решением, которое идет вразрез с тенденцией, установленной большинством демократических стран, которые заблокировали экстрадицию в Китай из-за опасений, что заключенных часто под пытками вынуждают признательные показания.
Официальные лица Министерства иностранных дел и торговли указали на возможную стоимость отправки Кима в Китай.
Они оценивают расходы на переезд и зарплату чиновникам на первый год в 377 000 новозеландских долларов (234 000 долларов США).
По их оценкам, если Ким будет признан виновным, он, вероятно, проведет в тюрьме более десяти лет. Для новозеландских чиновников это означает, что им придется посещать его каждые два дня во время суда и каждые 15 дней после этого.
Опубликовано: Светлана Репина
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