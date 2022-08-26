Кадыров ответил СБУ на обвинение в «военных преступлениям»: «Приедем и разберемся, кто террорист»

Рамзан Кадыров ответил Службе безопасности Украины, которая выдвинула ему обвинения в военных преступлениях.

При этом СБУ заявили, что сообщили о подозрении Кадырову и двум его подчиненным, что им предъявлены эти обвинения, не сообщив, каким образом были уведомлены «обвиняемые».

Рамзан Кадыров в своем ТК ответил СБУ, что готов «приехать и разобраться, кто военный преступник, убийца и террорист».

Кадыров попросил сообщить, куда приезжать ему и его подчиненным командирам подразделения спецназа Чечни имени Ахмата Кадырова.

«Благодари [Зеленский] Путина, что он нам не разрешает забрать Киев», сказал Кадыров и добавил, что давно ввел бы в Киев войска, а Зеленский и ему подобные были бы в подвале на допросах.