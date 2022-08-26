ВМС Китая начинают стирать срединную линию в Тайваньском проливе

В течение почти 70 лет воображаемая линия, проходящая вдоль Тайваньского пролива между Тайванем и Китаем, помогала сохранять мир. Но сейчас ситуация меняется.

Китай никогда официально не признавал линию, разработанную американским генералом в 1954 году в разгар холодной войны между коммунистическим Китаем и поддерживаемым США Тайванем.

Но Народно-освободительная армия в значительной степени уважала ее. Теперь Тайвань готовится к тому, что военные корабли гораздо более крупного военно-морского флота Китая будут регулярно пересекать линию.

Это происходит в рамках шагов, предпринятых разгневанным Пекином в знак протеста против визита в Тайбэй три недели назад спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Тайваньский чиновник, знакомый с планированием безопасности в регионе и пожелавший остаться анонимным, говорит, что Китай усиливает давление на Тайвань, чтобы тот отказался от срединной линии.

Некоторые тайваньские официальные лица говорят, что для острова было бы невозможно отказаться от концепции буфера, которую представляет линия.

Министр иностранных дел Джозеф Ву заявил на пресс-конференции в этом месяце, что изменение статус-кво недопустимо. Он призвал объединить усилия с партнерами-единомышленниками, чтобы убедиться, что срединная линия все еще существует, чтобы защитить мир и стабильность через Тайваньский пролив.

Другие официальные лица и аналитики безопасности предупреждают, что острову будет сложно защищать линию, не повышая риск опасной эскалации.