Правительство США заявило, что приостановит 26 рейсов китайских перевозчиков в Китай из США в ответ на решение КНР приостановить рейсы ряда американских перевозчиков из-за COVID-19.

Решение коснется рейсов Xiamen, Air China, China Southern Airlines и China Eastern Airlines с 5 по 28 сентября. Министерство транспорта США сослалось на недавнюю отмену рейсов 26 American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines. полеты над случаями COVID-19.

Приостановка включает 19 рейсов в Китай из Лос-Анджелеса и 7 рейсов China Eastern из Нью-Йорка.

Представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что действия США были крайне безответственными и безосновательно приостановили полеты китайских авиакомпаний.

Посольство заявило, что меры Китая по размыканию цепи COVID-19 были справедливыми и прозрачными, применялись как к китайским, так и к иностранным авиакомпаниям и соответствовали двусторонним соглашениям о воздушных перевозках.

Министерство транспорта США заявило, что по состоянию на 7 августа китайские власти пересмотрели свою политику, поэтому, если количество пассажиров рейса в Китай с положительным результатом на COVID-19 достигнет 4% от общего числа, один рейс будет приостановлен. Если бы он достиг 8%, два рейса были бы приостановлены.

США неоднократно выдвигали возражения в адрес Китаемя, заявляя, что правила возлагают неоправданную вину на перевозчиков.

Речь шла о ситуациях, когда путешественники получают отрицательный результат перед посадкой на рейс из США только для того, чтобы дать положительный результат на COVID-19 после прибытия в Китай.

Пекин и Вашингтон поссорились из-за авиаперевозок с начала пандемии. В январе Министерство транспорта приостановило 44 рейса четырех китайских перевозчиков из США в КНР в ответ на решение второй стороны приостановить 44 рейса американских перевозчиков.