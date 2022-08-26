Турция назвала предупреждение США о риске санкций из-за отношений с Россией «бессмысленным»

Министр финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что предупреждение Минфина США о риске санкций против турецких компаний из-за ведения дел с Россией, было бессмысленным.

Турция, член НАТО, стремилась найти баланс между Москвой и Киевом, критикуя российское вторжение и отправку оружия на Украину, одновременно выступая против западных санкций и продолжая торговлю, туризм и инвестиции с Россией.

Некоторые турецкие фирмы приобрели или пытались купить российские активы у западных партнеров, в то время как другие сохраняют крупные активы в РФ.

Министерство финансов США предупредило как крупнейшую в стране бизнес-группу TUSIAD, так и министерство финансов, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для обхода западных санкций.

Небати написал в Twitter, что письмо по поводу риска санкций, переданное турецким бизнес-группам, не имеет смысла.

Он подчеркнул, что Турция полна решимости улучшить экономические и коммерческие отношения с соседями, особенно в сфере туризма и различных секторов в рамках, которые не подлежат санкциям.

Он добавил, что все участники турецкой экономики придерживаются принципов свободного рынка и работают над тем, чтобы увеличить свою долю в мировой торговле.

Турция, имеющая тесные связи и границы на Черном море как с Россией, так и с Украиной, заявила, что санкции против РФ нанесли бы ущерб ее и без того напряженной экономике, и заявила, что она сосредоточена на посреднических усилиях между сторонами.