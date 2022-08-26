Детей украинских беженцев в Ирландии избили прибалты
Портал Delfi в пятницу сообщает об инциденте в Ирландии, когда две группы детей разных национальностей повздорили между собой.
Группа подростков латышей и литовцев напали на улице на двух подростков – беженцев из Украины, пишет издание.
«В результате драки пострадал 14-летний подросток — ему сломали челюсть. Подруга мальчика отделалась испугом», - говорится в публикации.
При этом нападавшие выкрикивали: «Украинцы, возвращайтесь домой!», сообщили изданию потоерпевшие.
Опубликовано: Тарас Медведев
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