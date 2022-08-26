Детей украинских беженцев в Ирландии избили прибалты

Портал Delfi в пятницу сообщает об инциденте в Ирландии, когда две группы детей разных национальностей повздорили между собой.

Группа подростков латышей и литовцев напали на улице на двух подростков – беженцев из Украины, пишет издание.

«В результате драки пострадал 14-летний подросток — ему сломали челюсть. Подруга мальчика отделалась испугом», - говорится в публикации.

При этом нападавшие выкрикивали: «Украинцы, возвращайтесь домой!», сообщили изданию потоерпевшие.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 