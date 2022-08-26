В Алабаме чернокожего пастора арестовали за то, что он поливал цветы

По сообщению WBRC, пастор из Чилдерсбурга, штат Алабама, был арестован, когда поливал цветы своего соседа. Весь инцидент записан на видео.

Пастор Майкл Дженнингс из служения Vision of Abundant Life Ministries вернулся домой со служения в воскресенье и пошел поливать растения своего соседа.

Именно тогда кто-то вызвал на него полицию, заявив, что незнакомый внедорожник был припаркован возле дома соседа и что на территории скрывается неизвестный мужчина.

Прибывшие на место полицейские подошли к Дженнингсу и спросили, кто он и что там делает. Тот назвал свое имя, рассказал, что живет через дорогу и присматривает за домом соседей по их просьбе во время их отсутствия.

Полицейский попросил Дженнингса предъявить удостоверение личности, от чего тот отказался, заявив офицеру, что он не сделал ничего плохого.

Менее чем через две минуты после записи разговора полицейские забрали у Дженнингса телефон и надели на него наручники. Вскоре после этого полицейские начали кричать на него, требуя, чтобы он представился им, в то время как пастор обвинил полицейских в ненадлежащем поведении.

В этот момент к месту подошла соседка и подтвердила личность Дженнингса, а также то, что он живет рядом. На место прибыла и семья пастора.

Тем не менее, Дженнингс был доставлен в тюрьму, его обвинили в воспрепятствовании действиям представителей властей. Обвинение было снято только через месяц. Сейчас пастор готовит иск о дискриминации против отдела полиции.