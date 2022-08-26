Муж Заворотннюк Чернышёв вынужден сменить работу из-за болезни супруги

Работа артистов связана с разъездами. Фигурист Пётр Чернышёв вынужден сменить работу, чтобы не отлучаться из дома на долгое время, не желая оставлять без присмотра Анастасию Заворотнюк, борющуюся с онкологией.

Фигурист Петр Чернышев ответил отказом принимать участие в гастролях ледового шоу с Татьяной Навкой, так как не может оставить Москву. Об этом сообщило популярное издание "7 Дней"

Спортсмен признался, что уже обзавёлся новой работой. Муж актрисы Анастасии Заворотнюк будет режиссером, планируя поставить несколько спектаклей на роликах.

В настоящее время его возлюбленная сражается с раком мозга 4-ой стадии. Появилась информация, что в июле ей стало гораздо хуже.

Фигурист не намерен уезжать из столицы из-за Анастасии. Чернышев усиленно трудится, чтобы было чем оплачивать лечение тяжелобольной жены и заботиться о своей маленькой дочке.

Ранее сообщалось, что дочь актрисы блогер Анна Заворотнюк намерена распродать брендовую одежду своей звёздной матери.