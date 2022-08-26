Роберт Робинсон сбежал из США в СССР и прожил там 44 года
Летом 1930-го на завод в Сталинграде прибыли несколько сот американцев, на родине которых разразился экономический кризис.
Американские рабочие прибыли в СССР на год, чтобы жить и трудиться в комфортных условиях. Однако получили не все, на что рассчитывали: ни легковых автомобилей, ни домработниц им не выделили.
Зарплата тоже была меньше обещанного: вместо 250 долларов получали всего 100. В итоге спустя время все вернулись на родину, но один - остался. Это был чернокожий Роберт Робинсон. На тот момент ему было 24 года.
В начале его командировки в страну большевиков с Робинсоном произошел инцидент с белыми земляками. Они постоянно его оскорбляли и не хотели работать рядом с "черномазым".
Когда один "белый" американец плюнул Роберту в лицо, тот полез в драку, и в итоге его избили. На это ЧП отреагировала советская общественность: пресса постаралась вынести за проходную скандал между гражданами США.
В итоге зачинщиков драки обвинили в хулиганстве и посадили на 2 года в тюрьму каждого. Правда, одного сразу же депортировали, а второго амнистировали, и он продолжил работу.
Что касается Роберта, то его бросил отец еще в детстве, а мать увезла из Ямайки в США. После школы Робинсон пошел работать на автозавод. Когда в 1930-м к ним на предприятие приехала делегация из Советского Союза, он недолго думал: собрался и поехал на заработки в страну Советов.
В 1937 году Роберт отказался от американского подданства и получил гражданство СССР.
За свою жизнь в Советском Союзе Робинсон окончил вуз, сыграл в кино, был консультантом в московском театре. Ему предложили вступить в ряды КПСС, но он отказался.
В 1973-м году Робинсон улетел в Африку в качестве туриста, и назад уже не вернулся.
После этого прожил еще двадцать лет. И перед смертью всегда ругал СССР, особенно пришедшего к власти Горбачева. Робинсону удалось восстановить свое американское гражданство, а о своей жизни в СССР он написал книгу.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
Кадыров пообещал посадить Зеленского в подвал после взятия Киева
Самолёт НАТО провёл разведку в Чёрном море возле Крымского моста
Кадыров готов прибыть в Украину по требованию СБУ
Украинский депутат Гончаренко угрожает Лукашенко линчеванием