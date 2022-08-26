Во Франции «катастрофический» урожай картофеля, потери 1,5 млн тонн

Национальный союз производителей картофеля (UNPT) оценивает потери примерно в 1,5 миллиона тонн на территории Франции.

Урожай картофеля 2022 года обещает быть «катастрофическим», снизившись, как минимум на 20% по сравнению со средним показателем за последние двадцать лет, что является следствием исторической засухи, поразившей Францию, заявили производители в пятницу.

UNPT запрашивает экстренное совещание у министра сельского хозяйства, чтобы инициировать меры первой помощи, что позволит Франции сохранить свой статус ведущего мирового экспортера картофеля.

В 2021 году Франция произвела около 8 миллионов тонн картофеля при обороте почти 4 миллиарда евро в секторе, который генерирует активное сальдо торгового баланса в размере более 500 миллионов евро.

Производители оценивают потери в 1,5 млн тонн или 200 млн евро.

При этом средние потери урожая составляют 20 %, но могут достигать более 30 % или даже 50 % на местном уровне для неорошаемого картофеля из-за экстремальной жары, связанной с сильной засухой, которая буквально остановила развитие клубней.

«На моей ферме недалеко от Компьеня (Уаза), где у меня нет ирригационной системы, влияние очень сильное: производство на 50 % меньше» — рассказал один из производителей AFP.