Ядерная сделка с Ираном осложняется из-за возможной поставки иранских беспилотников в Россию
По данным западной разведки, Москва могла получить сотни иранских беспилотников, которые можно использовать против Украины.
Официальные лица на условиях анонимности сообщили, что беспилотники находятся в рабочем состоянии и готовы к использованию, хотя данных об их запусках нет.
Это происходит на фоне непростых переговоров по поводу возобновления ядерной сделки мировых держав с Ираном.
Противники сделки говорят, что отмена санкций в отношении Тегерана может позволить России усилить свои военные действия на Украине и обойти санкции, введенные после февральского вторжения, путем переброски нефти и других продуктов через Иран.
Столкнувшись с экономическими санкциями и ограничениями в своих цепочках поставок из-за вторжения в Украину, Россия все чаще обращается к Ирану как к ключевому партнеру и поставщику оружия.
Белый дом впервые публично предупредил в прошлом месяце, что Иран планирует поставить Москве сотни боевых беспилотников. Несколько дней спустя, как утверждалось, российские официальные лица дважды посещали Иран, чтобы договориться о поставках.
Выступая в прошлом месяце, министр иностранных дел Ирана Хоссейн-Амир Абдоллахян сказал, что Тегеран поддерживает различные виды сотрудничества с Россией, в том числе в оборонном секторе.
При этом он подчеркнул, что Иран не будет помогать ни одной из сторон, вовлеченных в вооруженный конфликт.
Опубликовано: Светлана Репина
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