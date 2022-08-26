Ядерная сделка с Ираном осложняется из-за возможной поставки иранских беспилотников в Россию

По данным западной разведки, Москва могла получить сотни иранских беспилотников, которые можно использовать против Украины.

Официальные лица на условиях анонимности сообщили, что беспилотники находятся в рабочем состоянии и готовы к использованию, хотя данных об их запусках нет.

Это происходит на фоне непростых переговоров по поводу возобновления ядерной сделки мировых держав с Ираном.

Противники сделки говорят, что отмена санкций в отношении Тегерана может позволить России усилить свои военные действия на Украине и обойти санкции, введенные после февральского вторжения, путем переброски нефти и других продуктов через Иран.

Столкнувшись с экономическими санкциями и ограничениями в своих цепочках поставок из-за вторжения в Украину, Россия все чаще обращается к Ирану как к ключевому партнеру и поставщику оружия.

Белый дом впервые публично предупредил в прошлом месяце, что Иран планирует поставить Москве сотни боевых беспилотников. Несколько дней спустя, как утверждалось, российские официальные лица дважды посещали Иран, чтобы договориться о поставках.

Выступая в прошлом месяце, министр иностранных дел Ирана Хоссейн-Амир Абдоллахян сказал, что Тегеран поддерживает различные виды сотрудничества с Россией, в том числе в оборонном секторе.

При этом он подчеркнул, что Иран не будет помогать ни одной из сторон, вовлеченных в вооруженный конфликт.