BBC утверждает, что Россия сжигает газа на 10 млн долларов в день, чтобы не поставлять его в Германию
BBC со ссылкой на Rystad Energy сообщает, что Россия сжигает огромное количество природного газа, который предназначался для Германии.
По данным агентства, завод под Санкт-Петербургом ежедневно сжигает газа на 10 млн долларов. Ранее газ должен был экспортироваться в Германию по газопроводу «Северный поток-1».
Но Москва сократила потоки газа в Европу, сократив в июле пропускную способность «Северного потока-1» до 20%.
В ближайшее время планируется полностью закрыть газопровод на три дня незапланированного технического обслуживания.
Факел на станции « Портовая», расположенной недалеко от компрессорной станции в начале газопровода «Северный поток — 1», был впервые замечен несколько месяцев назад жителями по ту сторону границы в Финляндии и на спутниковых снимках.
По мнению аналитиков, это свидетельствует о сжигании газа в количестве около 4,34 млн кубометров в день.
Эксперты предположили, что это сокращение поставок могло создать технические проблемы при обработке огромных объемов газа, ранее направлявшихся в Европу.
Есть мнение, что торговое эмбарго Запада в отношении Москвы могло привести к тому, что России не хватило некоторого оборудования, необходимого для добычи нефти и газа и их обработки.
Опубликовано: Светлана Репина
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