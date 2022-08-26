Чехия инициирует экстренное совещание по энергетическому кризису в ЕС

Премьер-министр Чехии, чья страна председательствует в Европейском союзе, заявил в пятницу, что его страна созовет экстренное совещание для разрешения энергетического кризиса.

«Чехия созовет экстренное совещание министров энергетики для обсуждения конкретных экстренных мер по урегулированию энергетической ситуации», — заявил премьер-министр Петр Фиала в Twitter.

Этот шаг, одобренный Урсулой фон дер Ляйен, главой Европейской комиссии, был предпринят в связи с тем, что члены ЕС пытаются уменьшить свою зависимость от поставок нефти и газа из России. Сокращение запасов и опасения по поводу будущего привели к скачку цен на энергоносители в Европе.

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что Европейский энергетический совет должен собраться, как можно скорее.

«Мы находимся в энергетической войне с Россией, и это вредит всему ЕС», — сказал он.