Чехия инициирует экстренное совещание по энергетическому кризису в ЕС
Премьер-министр Чехии, чья страна председательствует в Европейском союзе, заявил в пятницу, что его страна созовет экстренное совещание для разрешения энергетического кризиса.
«Чехия созовет экстренное совещание министров энергетики для обсуждения конкретных экстренных мер по урегулированию энергетической ситуации», — заявил премьер-министр Петр Фиала в Twitter.
Этот шаг, одобренный Урсулой фон дер Ляйен, главой Европейской комиссии, был предпринят в связи с тем, что члены ЕС пытаются уменьшить свою зависимость от поставок нефти и газа из России. Сокращение запасов и опасения по поводу будущего привели к скачку цен на энергоносители в Европе.
Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что Европейский энергетический совет должен собраться, как можно скорее.
«Мы находимся в энергетической войне с Россией, и это вредит всему ЕС», — сказал он.
Опубликовано: Тарас Медведев
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