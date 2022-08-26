Марк Цукерберг заявил, что нормальные люди не захотят ставить в свой мозг чипы Neuralink Илона Маска

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг в подкасте Джо Рогана заявил, что нормальные люди» не захотят мозговых имплантатов, таких как Neuralink, по крайней мере, в течение 10-15 лет.

При этом он сказал, что Meta исследует технологию нейронного интерфейса, с помощью которой можно отправлять сообщения людям с помощью движения запястьем.

Он сказал, что компания в первую очередь сосредоточена на технологиях, которые могут получать сигналы от мозга, отправлять ему любую информацию.

Он сравнил это с компанией Neuralink Илона Маска, занимающейся нейроинтерфейсами. Предполагается, что специальный чип будет имплантироваться в черепа людей с электродами, расходящимися веером в мозг и сможет как записывать, так и стимулировать мозговую активность.

По его мнению, нормальные люди в ближайшие 10 или 15 лет, вероятно, не захотят устанавливать что-то просто в свой мозг для развлечения.

Цукерберг добавил, что в ближайшее время такие технологии, как Neuralink, будут применяться для людей с травмами.

Сам Цукерберг сосредоточен не на том, чтобы внедрять чипы в мозг людей, а на том, чтобы использовать носимые устройства для улавливания сигналов мозга, которые, по его словам, могут быть обнаружены из других частей тела.

Он сказал, что люди могут передавать сигналы мозга устройствам посредством небольших движений разных частей тела.