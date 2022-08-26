Казанова подтвердила роман с коллегой по проекту Фабрика звёзд Кабановым

Певица Сати Казанова не отрицает, что её связывали романтические отношения с участником группы "Корни" Алексеем Кабановым, когда артисты были участниками проекта "Фабрика звёзд".

Фанаты Сати Казановой и Алексея Кабанова подозревали, что знаменитостей связывает не только работа и дружба, но сами артисты комментариев по поводу до сей поры не давали.

Казанова разооткровенничалась, что в период участия в "Фабрике звезд" была влюблена в коллегу Алексея Кабанова.

Только через 20 лет певица призналась, что у нее с Кабановым был роман.

Сейчас Сати замужем и распространяться на тему былых возлюбленных не намерена, но отрицать любовь с Кабановым не стала.

Казанова высказалась о тех временах на проекте "Фабрика с Яной Чу": "Что было с Кабановым? Что было, то сплыло! Я женщина замужняя, поэтому отказываюсь говорить о прошлом. Ну, было. И слава богу! Леша хороший парень, кремень. Хорошо, что мы дружим".

Певица ответила на вопрос ведущей Яны Чуриковой по поводу предложения руки и сердца: "Нет, кстати. До предложения дело не дошло".