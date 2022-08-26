По совершенной случайности, Перси Спенсер изобрёл завсегдатая современных кухонь — микроволновую печь

Спенсер работал в компании Raytheon, подрядчике Министерства обороны США и разработал более эффективный способ производства магнетронов, увеличив производство со 100 до 2600 магнетронов в день.

Однажды Спенсер стоял перед активным радаром, когда заметил, что шоколадный батончик, который был у него в кармане, расплавился.

Он решил поэкспериментировать с едой, включая зерна попкорна, которые стали первым в мире попкорном, приготовленным в микроволновой печи.

А немного позже Спенсер создал первую микроволновую печь — металлическую коробку, в которую излучались микроволны. Затем он поместил в коробку различные продукты питания, наблюдая за эффектами и температурой.

8 октября 1945 года Raytheon подала патент на микроволновую печь для приготовления пищи, которая в конечном итоге получила название Radarange.

В 1947 году первая серийно выпускаемая микроволновая печь была почти два метра в высоту, весила около 350 килограмм и стоила около 5000 долларов (что эквивалентно 60 000 долларам в 2022 году).