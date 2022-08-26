«Раздеваться и работать», Лукашенко посоветовал европейцам, как преодолеть кризис

Президент Беларуси напомнил свое старое высказывание в контексте кризиса, который сейчас переживает Европа.

На вопрос журналистов о том, что он думает о высказывании президента Франции о том, что изобилия в ЕС больше не будет он сказал:

«Сейчас дурница закончилась. Более того, вложились в кавычках прилично в украинскую эту авантюру. Пандемия…локдауны, разбрасывание денег с вертолетов. Поэтому проблем много и изобилия у них теперь больше точно не будет. Надо раздеваться, напрягаться и работать».